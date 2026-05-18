Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Литвы заявил о планах создать минное поле на границе с Россией

Литва намерена создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза (ЕС) Eastern Flank Watch («Восточный дозор» — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 18 мая, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

Литва намерена создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза (ЕС) Eastern Flank Watch («Восточный дозор» — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 18 мая, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

— Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны — линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее, — рассказал политик в интервью порталу Euractiv.

28 июня 2025 года Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства, которые входят в Организацию Объединенных Наций, о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. В латвийском МИД заявили, что выход из рамок документа предоставит стране большую гибкость для укрепления сдерживания и защиты населения. В свою очередь эстонские дипломаты отметили, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе нужно дать вооруженным силам страны возможность усилить национальную оборону.

10 января член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема рассказал, что руководство страны тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории республики.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше