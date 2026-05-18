Министр обороны Литвы заявил о планах создать минное поле на границе с Россией

— Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны — линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее, — рассказал политик в интервью порталу Euractiv.
28 июня 2025 года Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства, которые входят в Организацию Объединенных Наций, о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. В латвийском МИД заявили, что выход из рамок документа предоставит стране большую гибкость для укрепления сдерживания и защиты населения. В свою очередь эстонские дипломаты отметили, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе нужно дать вооруженным силам страны возможность усилить национальную оборону.
10 января член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема рассказал, что руководство страны тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории республики.