Министр обороны Литвы заявил о планах создать минное поле на границе с Россией

28 июня 2025 года Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства, которые входят в Организацию Объединенных Наций, о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. В латвийском МИД заявили, что выход из рамок документа предоставит стране большую гибкость для укрепления сдерживания и защиты населения. В свою очередь эстонские дипломаты отметили, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе нужно дать вооруженным силам страны возможность усилить национальную оборону.