В Ереване задержали переселенца из Карабаха, вступившего в перепалку с Пашиняном

Мужчина упрекнул главу правительства Еревана в роспуске Минской группы ОБСЕ, в ответ политик заявил, что такие люди должны были погибнуть во время войны.

Источник: Комсомольская правда

В Ереване задержали переселенца из Карабаха Артура Осипяна, который вступил в перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Роман Ерицян.

Инцидент произошел в понедельник, 18 мая, во время встречи главы правительства с избирателями. Мужчина подошел к Пашиняну и упрекнул его в роспуске Минской группы ОБСЕ на фоне заявлений Баку о планах переселения азербайджанцев в Армению.

По словам адвоката, это вывело премьера из себя. Пашинян начал оскорблять собеседника и даже спросил, почему тот не погиб во время обострения конфликта в Карабахе. После инцидента Осипяна силой оттащили. Адвокат сообщил, что телефон задержанного выключен, и родственники не знают, где он находится. Они считают, что мужчину задержали.

Ранее KP.RU писал, что Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появления в интернете видео, где вооруженные люди в масках угрожают премьер-министру Николу Пашиняну. Сам Пашинян назвал участников ролика «трусишками» и заявил, что они бежали с поля боя, оставив солдат.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
