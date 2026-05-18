Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будри выразил мнение, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.
— Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы, — сказал дипломат в беседе с изданием Neue Zürcher Zeitung.
Военный корреспондент Александр Коц в сентябре 2025 года обратил внимание на учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывалось продвижение армии Европы через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва рассчитывает, что Вильнюс не будет предпринимать провокационные шаги в отношении транзита через Калининград.
Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник отметил, что НАТО может спровоцировать третью мировую войну, в случае если примет решение о блокаде Калининграда.
А военный эксперт Василий Дандыкин констатировал, что Россия будет вынуждена вступить в военный конфликт с Европейским союзом, если объединение решит устроить блокаду Калининградской области. Подобные планы ранее озвучивали в Польше и странах Балтии.