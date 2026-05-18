«Должны показать русским»: глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будри выразил мнение, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.

— Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы, — сказал дипломат в беседе с изданием Neue Zürcher Zeitung.

Военный корреспондент Александр Коц в сентябре 2025 года обратил внимание на учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывалось продвижение армии Европы через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва рассчитывает, что Вильнюс не будет предпринимать провокационные шаги в отношении транзита через Калининград.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник отметил, что НАТО может спровоцировать третью мировую войну, в случае если примет решение о блокаде Калининграда.

А военный эксперт Василий Дандыкин констатировал, что Россия будет вынуждена вступить в военный конфликт с Европейским союзом, если объединение решит устроить блокаду Калининградской области. Подобные планы ранее озвучивали в Польше и странах Балтии.

