В Калининградской области хотят создать министерство региональной безопасности. Соответствующий проект указа губернатора Алексея Беспрозванных опубликовали на сайте регионального правительства.
Глава области намерен внести изменение в структуру исполнительных органов власти. Её дополнят министерством региональной безопасности. Какие функции и полномочия будут у нового ведомства, не уточняется.
В исполнительных органах власти некоторых субъектах России уже действуют министерства региональной безопасности. В частности, такие ведомства работают в Ярославской, Мурманской, Омской, Пензенской областях. Там они занимаются вопросами гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.