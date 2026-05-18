В Калининградской области хотят создать министерство региональной безопасности

Власти намерены внести изменения в структуру правительства.

В Калининградской области хотят создать министерство региональной безопасности. Соответствующий проект указа губернатора Алексея Беспрозванных опубликовали на сайте регионального правительства.

Глава области намерен внести изменение в структуру исполнительных органов власти. Её дополнят министерством региональной безопасности. Какие функции и полномочия будут у нового ведомства, не уточняется.

В исполнительных органах власти некоторых субъектах России уже действуют министерства региональной безопасности. В частности, такие ведомства работают в Ярославской, Мурманской, Омской, Пензенской областях. Там они занимаются вопросами гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.