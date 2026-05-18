Можно ли назвать семена чиа «суперфудом»: врач поставила точку

Популярные семена чиа действительно богаты клетчаткой, кальцием и железом, но называть их «суперфудом» не стоит. С точки зрения доказательной медицины, это просто продукт с высокой питательной ценностью, а не универсальное средство от всех болезней. Такую информацию предоставила «Газета.Ru» со ссылкой на врача-нутрициолога Екатерину Гузман.
Специалист пояснила, что главный плюс чиа — большое количество пищевых волокон. По её словам, всего в паре столовых ложек (15−25 граммов. — Прим.ред.) содержится до 10 граммов клетчатки.
Растворимые волокна семян образуют гель, который налаживает регулярный стул, поддерживает микрофлору кишечника и замедляет усвоение углеводов. Это помогает контролировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.
Кроме того, нутрициолог отметила, что семена являются источником растительной Омега-3, магния, железа, а также содержат антиоксиданты и немного растительного белка.
Тем временем хирург Альваро Кампильо поделился простой формулой долголетия. Как передаёт Life.ru, он убеждён, что для сохранения здоровья и энергии важно есть не чаще трёх раз в день.
Специалист подчеркнул, что сегодня эксперты заботятся не просто о том, чтобы прожить подольше, а о качестве жизни. По его мнению, организму нужна ясность ума и нормальная работа всех систем, а частые перекусы этому мешают.