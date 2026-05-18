Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли назвать семена чиа «суперфудом»: врач поставила точку

Нутрициолог Гузман: семена чиа — ценный источник клетчатки, железа и Омега-3.

Источник: Комсомольская правда

Популярные семена чиа действительно богаты клетчаткой, кальцием и железом, но называть их «суперфудом» не стоит. С точки зрения доказательной медицины, это просто продукт с высокой питательной ценностью, а не универсальное средство от всех болезней. Такую информацию предоставила «Газета.Ru» со ссылкой на врача-нутрициолога Екатерину Гузман.

Специалист пояснила, что главный плюс чиа — большое количество пищевых волокон. По её словам, всего в паре столовых ложек (15−25 граммов. — Прим.ред.) содержится до 10 граммов клетчатки.

Растворимые волокна семян образуют гель, который налаживает регулярный стул, поддерживает микрофлору кишечника и замедляет усвоение углеводов. Это помогает контролировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.

Кроме того, нутрициолог отметила, что семена являются источником растительной Омега-3, магния, железа, а также содержат антиоксиданты и немного растительного белка.

Тем временем хирург Альваро Кампильо поделился простой формулой долголетия. Как передаёт Life.ru, он убеждён, что для сохранения здоровья и энергии важно есть не чаще трёх раз в день.

Специалист подчеркнул, что сегодня эксперты заботятся не просто о том, чтобы прожить подольше, а о качестве жизни. По его мнению, организму нужна ясность ума и нормальная работа всех систем, а частые перекусы этому мешают.