Предпринимателям открывают коридор

Сегодня система быстрых платежей активно используется бизнесом ввиду возможности оперативно осуществлять переводы, а также упрощать расчеты. На фоне роста оборотов компаний текущие лимиты перестают соответствовать настоящим потребностям этой сферы. В таких условиях увеличение максимальной суммы перевода — логичный шаг, который позволит ускорить адаптацию финансовой инфраструктуры к новым экономическим реалиям. Особенно это актуально, если будут сохранены минимальные комиссии или их отсутствие.
В первую очередь эта мера может поспособствовать оптимизации расходов и ускорению финансовых процессов. Кроме того, велика вероятность того, что СБП не только создаст более комфортные условия для компаний, но и усовершенствует систему безналичных операций.
Для бизнеса эта мера будет исключительно позитивной. Речь идет не просто об увеличении лимита, а о расширении возможностей. Компании смогут быстрее проводить крупные платежи и выстраивать гибкую финансовую систему внутри фирмы.