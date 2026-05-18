Предпринимателям открывают коридор

В 2027 году Центральный банк России может увеличить максимальную сумму одного перевода для бизнеса и по платежам в бюджет через систему быстрых платежей (СБП). Лимит планируют поднять с миллиона до 30 миллионов рублей, что станет значимым решением для рынка.