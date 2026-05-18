Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателям открывают коридор

В 2027 году Центральный банк России может увеличить максимальную сумму одного перевода для бизнеса и по платежам в бюджет через систему быстрых платежей (СБП). Лимит планируют поднять с миллиона до 30 миллионов рублей, что станет значимым решением для рынка.

Сегодня система быстрых платежей активно используется бизнесом ввиду возможности оперативно осуществлять переводы, а также упрощать расчеты. На фоне роста оборотов компаний текущие лимиты перестают соответствовать настоящим потребностям этой сферы. В таких условиях увеличение максимальной суммы перевода — логичный шаг, который позволит ускорить адаптацию финансовой инфраструктуры к новым экономическим реалиям. Особенно это актуально, если будут сохранены минимальные комиссии или их отсутствие.

В первую очередь эта мера может поспособствовать оптимизации расходов и ускорению финансовых процессов. Кроме того, велика вероятность того, что СБП не только создаст более комфортные условия для компаний, но и усовершенствует систему безналичных операций.

Для бизнеса эта мера будет исключительно позитивной. Речь идет не просто об увеличении лимита, а о расширении возможностей. Компании смогут быстрее проводить крупные платежи и выстраивать гибкую финансовую систему внутри фирмы.