ЕС и Украина не подписали ключевые документы для выделения кредита Киеву

Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву. В частности, объединение должно утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
— Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании. Но есть также другие необходимые документы, — рассказал чиновник во время брифинга в Брюсселе.
До принятия этих документов ЕС технически не может совершить денежный перевод. При этом глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что Украина получит транш уже в первой половине июня, передает РИА Новости.
29 апреля СМИ сообщили, что власти Евросоюза настаивают на проведении налоговой реформы на Украине и угрожают в противном случае ужесточить условия предоставления финансирования в размере 90 миллиардов евро. По данным журналистов, одним из требований является повышение НДС до 20 процентов для компаний на льготной системе с годовым доходом свыше 77,4 тысячи евро.