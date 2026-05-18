ЕС и Украина не подписали ключевые документы для выделения кредита Киеву

Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву. В частности, объединение должно утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.