Собаке белорусской теннисистки Арины Соболенко выдали аккредитацию с фото на «Ролан Гаррос» в Париже

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко получила от организаторов «Ролан Гаррос» аккредитацию на турнир для своей собаки.
«Эш получил собственную аккредитацию», — написали организаторы турнира «Большого шлема» в Париже.
Когда Арине вручили этот пропуск для Эша, она была так рада, как не радовалась победе в некоторых матчах. Соболенко берет спаниеля во все свои поездки и появляется с ним на тренировках. А недавно провела с ним фотосессию на фоне парижских достопримечательностей.
Турнир в Париже, который Соболенко еще никогда не выигрывала, начнется 25 мая. Арина подошла к нему с минимумом матчей на грунте и двумя сенсационными поражениями в Мадриде и Риме.
Кстати, Арина Соболенко устроила показ мод, прощаясь со столицей Италии: «Чао, Рим».