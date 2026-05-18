Мудрое изобретение педагогики

И я тоже был пионером. Принимали нас в пионеры в Музее Ленина, напротив Большого театра. После церемонии повели в Мавзолей. Меня наполняла гордость из-за того, что мы, такие маленькие люди, уже сопричастны свершениям нашей страны. Пусть это флер детской наивности, но я уверен, что без любви к своей стране не может состояться нормальный человек.