Мудрое изобретение педагогики

Без детской самоорганизации рушатся светлые мечты воспитателей. Работа с молодежью — одно из достижений СССР, без чего не было бы несомненных успехов на других направлениях. В эпоху расцвета пионерские дружины объединяли 23 миллиона детей. Таких массовых организаций нигде в мире в истории не было.
И я тоже был пионером. Принимали нас в пионеры в Музее Ленина, напротив Большого театра. После церемонии повели в Мавзолей. Меня наполняла гордость из-за того, что мы, такие маленькие люди, уже сопричастны свершениям нашей страны. Пусть это флер детской наивности, но я уверен, что без любви к своей стране не может состояться нормальный человек.
Законы пионеров — этический кодекс идеального ребенка в стране великих планов. Тимуровское движение, всесоюзные игры «Зарница» и «Орленок», состязания «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» — это замечательное время. Я научился кататься на коньках из-за необходимости защитить честь пионерской дружины на хоккейной площадке.
Имеется ли сегодня в России подобная организация? Рождались и исчезали «Идущие вместе», «Наши» и т.д. Последняя новация — «Движение Первых». Хорошее, но пока малозаметное.
Недавно мой 10-летний сын, прочитав Гайдара, решил сам себя принять в пионеры. Носит и не снимает мой старый пионерский галстук.