Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,4 млн рублей ущерба нанесла энергетикам майнинговая ферма на Автозаводе

Для ее организации было заменено оборудование в трансформаторной подстанции.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде пресечено незаконное подключение к электросетям для майнинга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники полиции выявили факт незаконного потребления электроэнергии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода: с октября 2024 года неизвестный произвел замену оборудования в трансформаторной подстанции, что привело к значительному увеличению потребления электроэнергии без ее оплаты.

В результате ущерб энергосетевой компании составил 1 409 766 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили майнинговую ферму, расположенную на улице Строкина. Из помещения изъято 60 блоков и три коробки с майнинговым оборудованием, а также компьютерная техника, флеш-накопители, провода и терморегуляторы. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Приокском районе нижегородец использовал нежилое помещение в СНТ «Колос» для обеспечения работы криптовалютных платформ.