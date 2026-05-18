Более 1,4 млн рублей ущерба нанесла энергетикам майнинговая ферма на Автозаводе

В Нижнем Новгороде пресечено незаконное подключение к электросетям для майнинга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудники полиции выявили факт незаконного потребления электроэнергии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода: с октября 2024 года неизвестный произвел замену оборудования в трансформаторной подстанции, что привело к значительному увеличению потребления электроэнергии без ее оплаты.
В результате ущерб энергосетевой компании составил 1 409 766 рублей.
В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили майнинговую ферму, расположенную на улице Строкина. Из помещения изъято 60 блоков и три коробки с майнинговым оборудованием, а также компьютерная техника, флеш-накопители, провода и терморегуляторы. Все изъятое направлено на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Приокском районе нижегородец использовал нежилое помещение в СНТ «Колос» для обеспечения работы криптовалютных платформ.