Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потанин запретил бывшей жене судиться с ним за рубежом

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск президента металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина к его бывшей жене Наталье Потаниной. Решение, вынесенное 18 мая, запрещает дальнейшее разбирательство дела в Высоком суде Лондона, следует из карточки дела.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск президента металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина к его бывшей жене Наталье Потаниной. Решение, вынесенное 18 мая, запрещает дальнейшее разбирательство дела в Высоком суде Лондона, следует из карточки дела.

Иск Потанина был подан в феврале, бизнесмен просил запретить экс-супруге продолжать судебный процесс в Лондоне. Он обратился в суд после того, как британская инстанция в апреле отклонила требование Потанина приостановить процесс по иску экс-супруги до решения российского арбитража. Лондонский суд отметил, что тяжба длится уже восемь лет, и назначил слушания по существу на ноябрь 2026 года.

Судебный спор между бывшими мужем и женой продолжается с момента их развода в 2014 году. Наталия Потанина оспаривает раздел имущества и требует крупной финансовой компенсации. Так, она претендует на половину стоимости конечной доли владения Потанина в акциях «Норникеля». Приписываемая ему доля в 37 процентов оценивается приблизительно в девять миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Владимира Потанина
Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше