Потанин запретил бывшей жене судиться с ним за рубежом

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск президента металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина к его бывшей жене Наталье Потаниной. Решение, вынесенное 18 мая, запрещает дальнейшее разбирательство дела в Высоком суде Лондона, следует из карточки дела.
Иск Потанина был подан в феврале, бизнесмен просил запретить экс-супруге продолжать судебный процесс в Лондоне. Он обратился в суд после того, как британская инстанция в апреле отклонила требование Потанина приостановить процесс по иску экс-супруги до решения российского арбитража. Лондонский суд отметил, что тяжба длится уже восемь лет, и назначил слушания по существу на ноябрь 2026 года.
Судебный спор между бывшими мужем и женой продолжается с момента их развода в 2014 году. Наталия Потанина оспаривает раздел имущества и требует крупной финансовой компенсации. Так, она претендует на половину стоимости конечной доли владения Потанина в акциях «Норникеля». Приписываемая ему доля в 37 процентов оценивается приблизительно в девять миллиардов долларов.