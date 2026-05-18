Потанин запретил бывшей жене судиться с ним за рубежом

Иск Потанина был подан в феврале, бизнесмен просил запретить экс-супруге продолжать судебный процесс в Лондоне. Он обратился в суд после того, как британская инстанция в апреле отклонила требование Потанина приостановить процесс по иску экс-супруги до решения российского арбитража. Лондонский суд отметил, что тяжба длится уже восемь лет, и назначил слушания по существу на ноябрь 2026 года.