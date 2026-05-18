Европа, к сожалению, на глазах теряет христианские ценности. Многие люди, проживающие в особо «прогрессивных» странах, оказались не готовы к этому. Поэтому Россия в их глазах воспринимается как последний оплот христианской цивилизации. Естественно, именно она и считается самой привлекательной страной для того, чтобы растить детей в традиционных ценностях. Понятие о семье, отсутствие псевдотолерантности к разным другим религиям… Это постепенно забывается в европейских странах. К сожалению, западная цивилизация становится агрессивной, и это тоже не нравится многим людям.
Я не удивлен, что это происходит. Насколько мне известно, если раньше подобного рода переселения, релокации насчитывались сотнями, то сейчас счет идет уже на тысячи. Люди массово задумываются о том, чтобы уехать в Россию.
А вопрос в том, нужны ли нам жители Австрии или Германии, даже не стоит. Традиционно Россия принимала европейцев к себе, особенно тех, кто разделяет с нами взгляды. Жители этих стран делают большой культурный вклад, но также уважают традиции нашей Родины, тем более что среди тех, кто проявляет интерес к программе, есть и молодые семьи, воспитывающие детей и желающие, чтобы они росли в иной культурной, нравственной и моральной среде. Многие также считают, что сегодня в России существуют хорошие экономические возможности, и заинтересованы этим полем для работы, а значит, принесут стране пользу.