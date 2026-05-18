Euroclear: Активы ЦБ России останутся замороженными, вопреки иску

Несмотря на решение Арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка (ЦБ) России останутся замороженными в Euroclear Bank. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе европейского депозитария.
— Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями, — говорится в заявлении.
Представители Euroclear объяснили это решение тем, что иск ЦБ к Euroclear Bank не признается законодательством Евросоюза, а Euroclear «не признает юрисдикцию суда». Они добавили, что депозитарий подаст апелляцию на решение, передает ТАСС.
15 декабря 2025 года ЦБ подал судебный иск в отношении Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Спустя три дня представители регулятора сообщили, что он будет взыскивать с банков ЕС в российском суде убытки, вызванные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды. 15 мая Арбитражный суд Москвы по иску ЦБ взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank в семи разных валютах.