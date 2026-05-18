Euroclear: Активы ЦБ России останутся замороженными, вопреки иску

15 декабря 2025 года ЦБ подал судебный иск в отношении Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Спустя три дня представители регулятора сообщили, что он будет взыскивать с банков ЕС в российском суде убытки, вызванные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды. 15 мая Арбитражный суд Москвы по иску ЦБ взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank в семи разных валютах.