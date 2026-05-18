Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euroclear: Активы ЦБ России останутся замороженными, вопреки иску

Несмотря на решение Арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка (ЦБ) России останутся замороженными в Euroclear Bank. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе европейского депозитария.

Несмотря на решение Арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка (ЦБ) России останутся замороженными в Euroclear Bank. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе европейского депозитария.

— Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями, — говорится в заявлении.

Представители Euroclear объяснили это решение тем, что иск ЦБ к Euroclear Bank не признается законодательством Евросоюза, а Euroclear «не признает юрисдикцию суда». Они добавили, что депозитарий подаст апелляцию на решение, передает ТАСС.

15 декабря 2025 года ЦБ подал судебный иск в отношении Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Спустя три дня представители регулятора сообщили, что он будет взыскивать с банков ЕС в российском суде убытки, вызванные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды. 15 мая Арбитражный суд Москвы по иску ЦБ взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank в семи разных валютах.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше