Парламентское большинство не поддерживает идею запрета доступа к соцсетям детям до 14 лет

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Парламентское большинство не поддерживает идею запрета детям, не достигшим 14 лет, пользоваться соцсетями. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет «Интерфакс».

«“Единая Россия” против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети», — написал Боярский в понедельник в своем канале в Мах.

Он считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом, «а регулировать доступ детей в социальные сети — это дело внутрисемейное, и не надо туда лезть», родители разберутся сами.

«Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других “новаций” заняться чем-то более полезным», — отметил председатель комитета.

Запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет ранее предложил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше