«Мы должны проникнуть в маленькую крепость Калининград»: глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на российский анклав

Кестутис Будрис считает, что у Альянса достаточно средств, чтобы уничтожить базы ПВО и ракетные части в регионе.

Источник: Клопс.ru

Министр Иностранных дел Литвы Кестутис Будрис считает, российский анклав на Балтике мешает быстрому развитию регионализации. Поэтому НАТО необходимо нейтрализовать область. Об этом Будрис заявил в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung в понедельник, 18 мая.

«Мы должны показать русским, что может проникнуть в маленькую крепость, которую они возвели в Калининграде. Для этого у НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сровнять с землёй российские ПВО и ракетные базы», — приводит газета слова Будриса.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что территория республики не должна использоваться для атак беспилотниками на соседние страны.

