Волгоградцам назвали периоды расчета доходов для единого пособия

В отделении Соцфонда РФ по Волгоградской области напомнили, какие периоды.

В отделении Соцфонда РФ по Волгоградской области напомнили, какие периоды важны при назначении единого пособия и выплат из средств маткапитала.

Так, для получения соответствующих выплат на ребенка до 3 лет будут учитываться доходы семьи за расчетный период. Расчетный период — это 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Например, если родителя обратятся в Соцфонд с заявлением на выплаты в июне 2026 года, то будут учитываться доходы с мая 2025 года по апрель 2026 года включительно. Если же такое заявление будет подано в ноябре 2026 года, то доходы рассчитают за период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года.