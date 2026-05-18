В Ростове-на-Дону во вторник ожидаются дожди и грозы

Во вторник, 19 мая, в донской столице сохранится облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами возможна гроза.
Ветер северного направления будет дуть со скоростью 7−12 м/с, однако во время грозы его порывы могут усиливаться до 15 м/с.
Температурный фон останется комфортным: ночью воздух прогреется до +15…+17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России донского региона. По данным Ростгидромета, с 13−16 часов и до конца суток 18 мая, а также в течение 19 и 20 мая в отдельных районах Ростовской области ожидается ухудшение погоды: сильный дождь, ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20−25 м/с.