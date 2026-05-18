Вучич: Россия не допустит военного поражения

России нелегко нанести военное поражение, и она этого не допустит. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил президент Сербии Александр Вучич. Так он прокомментировал атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории.
— Преувеличение — говорить, что Москва горит. Неприятная ли ситуация? Да. Поэтому думаю, что мир — наилучшее решение. Ошибаются те, кто уже радуется поражению России. Ее нелегко поразить. Допустит ли она военное поражение? Нет, — подчеркнул политик.
Также он призвал президента США Дональда Трампа приложить усилия для поиска мирного решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной, передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент процесс мирного урегулирования украинского кризиса приостановлен и Москва надеется на его возобновление. 13 мая он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать армии приказ покинуть Донбасс, чтобы открыть коридор к переговорам.
17 мая украинский лидер заявил, что массированный удар ВСУ по гражданской инфраструктуре является «посланием» россиянам с призывом закончить конфликт.