Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Россия не допустит военного поражения

России нелегко нанести военное поражение, и она этого не допустит. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил президент Сербии Александр Вучич. Так он прокомментировал атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории.

России нелегко нанести военное поражение, и она этого не допустит. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил президент Сербии Александр Вучич. Так он прокомментировал атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории.

— Преувеличение — говорить, что Москва горит. Неприятная ли ситуация? Да. Поэтому думаю, что мир — наилучшее решение. Ошибаются те, кто уже радуется поражению России. Ее нелегко поразить. Допустит ли она военное поражение? Нет, — подчеркнул политик.

Также он призвал президента США Дональда Трампа приложить усилия для поиска мирного решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент процесс мирного урегулирования украинского кризиса приостановлен и Москва надеется на его возобновление. 13 мая он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать армии приказ покинуть Донбасс, чтобы открыть коридор к переговорам.

17 мая украинский лидер заявил, что массированный удар ВСУ по гражданской инфраструктуре является «посланием» россиянам с призывом закончить конфликт.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше