Первый турнир снайперов на Кубок Василия Зайцева прошел в Волгограде

Впервые в регионе прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на Кубок легендарного снайпера Сталинграда и Героя Советского Союза Василия Зайцева. Подробностями поделились в администрации Волгоградской области.
Участниками состязаний стали около 50 человек — курсанты регионального центра «ВОИН», а также воспитанники школьных секций. Они выполняли по четыре упражнения, стилизованных под этапы боевого пути прославленного стрелка — «Метизный завод», «Красный Октябрь», «Мамаев курган» и «Точно в цель». Эти упражнения стали не только демонстрацией навыков стрелков, но и знакомили их с деталями Сталинградской битвы.
В личном зачете победителями стали Егор Сидоровнин среди юношей и Анастасия Махонина среди девушек. Вторые и третьи места заняли Илья Казьмин и Евгений Пономарев, а также Дарья Заруцкая и Дарья Шарапова соответственно. А в командном зачете отличился коллектив «Беркут-1», а вторыми и третьими стали команды «Слипченко-1» и «Слипченко-4».
Состязания проводились на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард», где ранее прошел форум среди представителей муниципалитетов из 14 регионов страны.