Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

Российские официальные лица ранее неоднократно предупреждали о последствиях любых попыток блокады или военного давления на Калининградскую область. Президент Владимир Путин в декабре прошлого года на прямой линии заявил, что угрозы региону будут уничтожаться, а подобные действия приведут к «невиданной до этого эскалации конфликта».