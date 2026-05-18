Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Североатлантический альянс к демонстрации военной силы в отношении Калининградской области. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — заявил Будрис.
В том же интервью глава литовского МИД признал, что Литве не хватает систем противовоздушной обороны дальнего радиуса действия для защиты от баллистических и крылатых ракет.
Российские официальные лица ранее неоднократно предупреждали о последствиях любых попыток блокады или военного давления на Калининградскую область. Президент Владимир Путин в декабре прошлого года на прямой линии заявил, что угрозы региону будут уничтожаться, а подобные действия приведут к «невиданной до этого эскалации конфликта».
В Совете Федерации также назвали недопустимыми любые посягательства на Калининградскую область. Сенаторы подчеркнули, что Россия никогда не позволит никому покушаться ни на регион, ни на акваторию Балтийского моря.
Напомним, в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов сообщал, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Также председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявлял, что Россия может применить неконвенциональное оружие при попытках альянса захватить регион.