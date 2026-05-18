Ozon Travel объяснил задержку с возвратами за сорвавшиеся поездки

Ozon Travel вернул уже 92% компенсации за отмененные поездки, задержки в возвратах связаны с ручной проверкой заявок авиаперевозчиками и партнерами, сообщили РБК в пресс-службе сервиса бронирований.
«Мы на связи с партнерами и делаем всё возможное, чтобы вернуть средства клиентам как можно быстрее», — заявили в компании.
Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что Ozon Travel массово задерживает возврат средств туристам за отмененные путешествия в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В конце апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана.
