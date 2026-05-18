Умер Том Кэйн, озвучивавший мастера Йоду в мультфильме "Звездные войны"

Умер американский актер дубляжа Том Кэйн, который озвучивал одного из главных персонажей мультфильмов «Звездные войны» мастера Йоду. Ему было 64 года. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера Зака МакГинниса.
По словам МакГинниса, Кэйн скончался в одной из больниц Канзас-Сити в окружении семьи. С 2020 года артист боролся с осложнениями после перенесенного инсульта. Том Кэйн на протяжении многих лет озвучивал персонажей мультфильмов франшиз «Звездные войны», «Суперкрошки» и «Девять».
Как писал сайт KP.RU, 18 мая в возрасте 85 лет умер основатель буддийской школы «Алмазного пути» традиции Карма Кагью — одной из крупнейших буддийских общин России — лама Оле Нидал. Ему было 85 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу совета объединения традиционных буддийских общин Москвы Олега Вавилова.
Лама Оле Нидал впервые посетил СССР в конце 80-х годов и многократно приезжал в Россию. В последние годы он проживал в Швейцарии.