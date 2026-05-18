Редкий случай: ремейк не оскорбителен

Блистательный детектив, написанный Юлианом Семеновым, был шедевром сам по себе. Экранизация вознесла его на вершину кино олимпа. «Противостояние» по популярности близко подошло к «Семнадцати мгновениям весны». Уровень игры что Басилашвили, что Болтнева был запределен.
Когда начались разговоры о том, что «Противостояние» экранизируют заново, во мне поднялась черная волна злости. Зачем?! Вскоре стало известно, что за пульт режиссера встанет Тимур Алпатов, а в картине появятся сплошь звезды: Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Несмотря на все мастерство, и для них это был вызов. Достойно принятый и блестяще — признаю — «отбитый».
…Пожалуй, только на примере такой вот «реинкарнации» «Противостояния» я поняла, как можно ответить на вопрос «зачем?» в этой ситуации. Еще немного, и когда-то культовый, а ныне старый сериал начал бы превращаться в качественный памятник самому себе. А так — он вернулся к зрителям и будет жить. По-новому. И это прекрасно.