«Не родись красивой»: встреча актёров спустя 21 год выдавила скупую миллениальскую слезу у фанатов

Юлия Такшина показала в личном блоге видео с актёрами сериала «Не родись красивой». В кадре можно увидеть артистов, которых зрители помнят по одному из самых популярных российских телепроектов 2000-х.

Источник: Life.ru

Актёры сериала «Не родись красивой». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliatakshina.

Ролик вызвал у пользователей Сети волну ностальгии. Поклонники обрадовались редкой встрече и начали обсуждать, как изменились любимые герои спустя 21 год после выхода сериала.

Особое внимание зрители обратили на Нелли Уварову и Григория Антипенко. Исполнительница роли Кати Пушкарёвой стала почти седой, а её экранный партнёр заметно возмужал и выглядит гораздо серьёзнее.

При этом сама Такшина, сыгравшая роковую красавицу, по мнению пользователей, почти не изменилась. Фанаты отметили, что такие кадры стали для них настоящим подарком и поводом снова вспомнить историю, за которой когда-то следила вся страна.

Ранее Life.ru. писал, что Нелли Уварова, полюбившаяся зрителям по роли в сериале «Не родись красивой», столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Неудачное падение на льду спорткомплекса «Лужники» потребовало немедленного вмешательства медиков: актрису экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

