Парк «Россия — моя история» в Ростове вошел в топ 5 по посещаемости в стране

Директор ростовского парка Оксана Пивоварова поделилась с коллегами опытом реализации образовательных программ. Она сообщила, что парк является площадкой федерального проекта «Билет в будущее». Здесь проходят фестиваль профессий «Топ регион», проект «Урок от лидера» и конкурс «Я в рабочие пойду». Это часть нацпроекта «Молодежь и дети». Также реализуется программа «Мой старт в бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этим проектам донские школьники знакомятся с востребованными профессиями и могут сделать осознанный выбор.