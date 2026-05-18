Христианский бизнесмен Стерлигов заявил, что отдающих детей в школы ждет смерть

Христианский предприниматель Герман Стерлигов в понедельник, 18 мая, выразил мнение, что уроки в школах якобы пагубно влияют на личность детей, превращая учеников в скотов. Он добавил, что взрослые, отдающие своих детей в «поганые школы», подталкивают их к совершению «тяжких преступлений против веры» и Бог накажет их смертью.
— Я понимаю, что все годы обучения в школе каждый школьник и школьница занимаются богохульством. Потому что гуманитарные науки, литература, история — это богохульство. Лермонтов, Пушкин, Достоевский — это богохульство. История — это богохульство. А химия, физика и прочее — это колдовство. Это алхимия. И люди 10 лет занимаются алхимией и богохульством, — подчеркнул бизнесмен.
Он добавил, что внешним проявлением учебы в школах становится «вид папуасов» с наколками, серьгами и пирсингом, передает «Абзац».
24 марта Герман Стерлигов заявил, что депрессия развивается от безысходности и одиночества, которыми страдают якобы только безбожники. Он пояснил, что настоящие христиане всегда помнят, что рядом с ними находится Бог.