Хитер и неизменно обаятелен: что ждет зрителей в новом сезоне сериала «Золотое дно»

Радостная новость для поклонников знаменитой саги: завершены съемки ее третьей части.
Сценарий к сериалу о губительной силе денег писали, как и в случае первых двух сезонов, Сергей и Дмитрий Минаевы. В новом сезоне, кроме известных всем героев, появятся и новые персонажи, причем очень яркие.
…Центром событий в новом сезоне станет огромный грузовой порт. Сюда привозят миллионы тонн разных грузов, которые затем дальше идут по маршруту, и за всеми этими движениями стоят огромные деньги. Подобный актив не зря называют лакомым: в борьбу за него вступят практически все герои прежних двух сезонов — кому такая борьба по силам, разумеется.
Противостоит жадным до наживы конкурентам новый герой, владелец портового бизнеса в исполнении Андрея Мерзликина. Он приходится дядей хитроумному Куску (Семен Литвиненко, вспомните его героя, владельца закрытого клуба, в котором ловили рыбу руками) и планировал передать бизнес племяннику, когда решит отойти от дел, но перспектива спокойной сделки уже сомнительна: на порт зарятся все, причем у каждого на него свои планы — от банального отстирывания денег и шантажа до попытки мести и абсолютно романтической попытки поиска «дела для души».
Между тем в девелоперском холдинге «Галактика» дела идут совершенно не так, как прежде. Дед арестован, теперь всем управляет Дима, а Паршина захватывает контрольный пакет акций. Дима пытается удержать должность, понимая, что главный, кто может ему помешать, — это Дед, который настроен на полное уничтожение «Галактики», поскольку он решил, что это лучший способ освобождения всей семьи от невероятно тяжелого бремени. И чем закончится эта грязная, бескомпромиссная и бесчеловечная борьба за миллиарды, пока не знает никто.
Первые два сезона «Золотого дна» полюбились зрителям в первую очередь потому, что всем, даже максимально далеким от больших денег людям казались достоверными.
В новом сезоне вы вновь увидите блистательно сыгравшего Градова-старшего Алексея Гуськова, Юлию Снигирь, Павла Попова, Лидию Вележеву, Юлию Франц, Ангелину Пахомову и других актеров. Кресло режиссера и на этот раз занял Илья Ермолов.
ЦИФРА.
8,1 таков рейтинг этой многосерийной истории на «Кинопоиске». По данным MyShows.me, средняя оценка отдельных сюжетов хита на апрель 2026 года — 4,2 балла.