Вечерний @Калининград: турпрогноз, бензин, «Балтика» и всё для рождаемости

Пока те, чей доход не связан с туризмом, ищут плюсы в транспортной труднодоступности региона, рассчитывая летом спокойно ездить на море, представители туриндустрии начинают бить тревогу. Перед началом курортного сезона министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак с оптимизмом заверил, что регион остаётся одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма, и призвал не волноваться по поводу снижения туристического потока. Однако сами представители гостиничного бизнеса оценивают ситуацию куда менее оптимистично, особенно после майских праздников. «Новый Калининград» узнал, как они прошли для «индустрии гостеприимства» и каковы ожидания у её представителей от летнего сезона.
В воскресенье, 17 мая, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. По сравнению с началом месяца цены на большинстве АЗС вновь выросли, однако резких скачков за последние две недели не зафиксировано. Дефицита топлива и очередей на заправках во время мониторинга не наблюдалось.
Вице-премьер — министр по социальной политике Анжелика Майстер назвала «очень популярной» мерой соцподдержки пособие студенческим семьям, которое с начала года получили 140 человек. Также она посчитала популярной мерой оздоровление беременных, которым воспользовались 60 человек. Об этом Майстер заявила на заседании правительства области 18 мая, докладывая о результатах реализации нацпроекта «Семья», «направленного на сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благосостояния людей и поддержку семей с детьми».
В минувшую пятницу, 15 мая, в Калининграде прошла VI ежегодная коммуникационная сессия Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Как и в прошлом году, представители главного финансового регулятора страны приехали пообщаться с бизнесом, чиновниками, учеными, студентами и журналистами. На сессии побывал корреспондент «Нового Калининграда».
