Пять человек погибли при стрельбе в ресторане турецкого города Мерсин

В турецком городе Мерсин мужчина открыл стрельбу в ресторане и поблизости от него. Об этом информирует местное издание Yeni Safak.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, восемь получили ранения. Как сообщает издание, злоумышленник убил свою бывшую супругу, которая находилась в ресторане, и еще двух людей. Также был открыт огонь по другим посетителям заведения, восемь человек получили ранения.
После этого нападавший вышел на улицу и застрелил еще двоих: водителя грузового автомобиля и молодого человека, пасшего скот. Сообщается, что местные правоохранительные органы начали операцию по поимке преступника. В операции задействованы вертолеты. Пока злоумышленник скрывается от полиции и представляет серьезную угрозу для жителей Мерсина.
