Пять человек погибли при стрельбе в ресторане турецкого города Мерсин

В Турции мужчина расстрелял бывшую жену и всех, кого смог поблизости.

Источник: Комсомольская правда

В турецком городе Мерсин мужчина открыл стрельбу в ресторане и поблизости от него. Об этом информирует местное издание Yeni Safak.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, восемь получили ранения. Как сообщает издание, злоумышленник убил свою бывшую супругу, которая находилась в ресторане, и еще двух людей. Также был открыт огонь по другим посетителям заведения, восемь человек получили ранения.

После этого нападавший вышел на улицу и застрелил еще двоих: водителя грузового автомобиля и молодого человека, пасшего скот. Сообщается, что местные правоохранительные органы начали операцию по поимке преступника. В операции задействованы вертолеты. Пока злоумышленник скрывается от полиции и представляет серьезную угрозу для жителей Мерсина.

Ранее KP.RU сообщил, что уроженец Турции убил своего семилетнего сына, которого ему родила женщина из Уфы.