Умер озвучивавший магистра Йоду в сериалах по «Звездным войнам» актер Том Кэйн

Американский актер озвучивания Том Кэйн, голосом которого говорил магистр ордена джедаев Йода в ряде видеоигр и мультсериале «Войны клонов» по франшизе «Звездные войны», скончался на 65-м году жизни после продолжительной борьбы с последствиями инсульта, перенесенного в 2020 году. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе агентства Galactic Productions, с которым сотрудничал артист.
— Том привносил мудрость, силу, юмор и душевность в каждую свою роль. Его голос стал частью наших жизней, воспоминаний и историй. Том был преданным мужем и отцом, который вместе со своей женой создал семью из девяти детей: троих родных и шестерых усыновленных. Сострадание и щедрость определяли его также сильно, как и его талант, — говорится в тексте заявления, опубликованного на странице агентства в соцсети Facebook*.
Позднее американский актер Роджер Кларк, известный по роли Артура Моргана в видеоигре Red Dead Redemption 2, на своей странице в соцсети X выразил соболезнования в связи со смертью коллеги. Он подчеркнул, что Кэйн был одним из первых актеров, который связался с ним после выхода игры, пригласил в гости и показал свою студию.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.