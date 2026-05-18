Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобожденный археолог Бутягин высказался о случившемся с ним в Польше

Освобожденный из тюрьмы в Польше российский археолог Александр Бутягин охарактеризовал произошедшее с ним как «охоту на ученых». Эксперт добавил, что нынешнее время оказалось «не таким мягким, как хотелось бы».

Освобожденный из тюрьмы в Польше российский археолог Александр Бутягин охарактеризовал произошедшее с ним как «охоту на ученых». Эксперт добавил, что нынешнее время оказалось «не таким мягким, как хотелось бы».

— Я слишком расслабился и из-за этого пострадал. Надеюсь, мой случай будет единственным и никто больше не попадет в такую ситуацию из моих коллег, — заявил Бутягин в эфире телеканала «Крым 24».

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря 2025 года по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией. Уже в апреле археолога вернули в Россию в результате обмена заключенными. Спустя несколько дней после освобождения Бутягин заявил, что вскоре снова поедет в Крым.

После своего освобождения Бутягин также заявил, что ему в это «не верится». Он добавил, что чувствует себя хорошо и не нуждается в медицинской помощи. Специалист руководил работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи, с 1999 года. Украинцы обвиняли археолога в частичном разрушении объекта культурного наследия.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше