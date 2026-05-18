Разработчик ЕГЭ по математике рассказал, отличаются ли задачи по регионам

Задания на ЕГЭ абсолютно одинаковы по сложности для всех регионов России и распределяются по школам случайным образом, рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко в рамках проекта «Как поступить» на Радио РБК.
«Как раз варианты-то распределяются случайным образом. Я не знаю, какой вариант пойдет в Москву, какой вариант пойдет на Дальний Восток. Варианты распределяются случайным образом, никто не знает, где они будут, поэтому бессмысленно в том числе пытаться ночью прорешивать варианты Дальнего Востока», — сказал он.
Ященко считает, что такие вопросы от выпускников можно объяснить с психологической точки зрения. «Школьник свой вариант решает в пункте проведения все-таки слегка в стрессовой ситуации, даже если ты себя хорошо настраиваешь, все-таки это такая экзаменационная обстановка. А вариант из другого региона — ты решаешь дома на диване», — пояснил он.
Работу по подготовке заданий для ЕГЭ Ященко назвал «абсолютно рутинной», задачи «креативить» у разработчиков экзамена нет. «Нам нужно создать варианты, которые полностью соответствуют школьной программе, действующим учебникам. Поэтому экзамен абсолютно стабильный. Он обновляется раз в несколько лет, когда меняются программы», — уточнил он.
Руководитель группы разработчиков отметил, что работа над составлением заданий начинается заранее. Уже сейчас составители ведут подготовку вариантов для экзамена, который пройдет в 2027 году.
О том, что задания ЕГЭ, которые получают школьники в разных регионах России, не отличаются между собой, заявляли и в Рособрнадзоре. Все задания контрольных измерительных материалов составляются в соответствии с требованиями ФГОС, а регионы обеспечиваются тождественными по форме и уровню сложности вариантами ЕГЭ, отметили в ведомстве.
Расписание экзаменов ЕГЭ 2026.
