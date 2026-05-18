Трамп рассказал, кто отговорил его от ударов по Ирану, намеченных на 19 мая

12 мая портал Axios сообщил, что глава Белого дома рассматривает возобновление ударов по Исламской республике. По словам источников издания, республиканец склонялся к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Тегерана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе. Также Трамп также прорабатывает вариант с возвращением к сопровождению кораблей в Ормузском проливе. Среди рассматриваемых сценариев — удары по 25% выявленных целей. Трамп считает, что перемирие с Тегераном балансирует «на грани выживания».