На пляже Владивостока нашли следы двух древних культур

Неожиданное открытие сделали археологи во Владивостоке, исследуя территорию будущего пляжа в районе Патрокла. Здесь были обнаружены следы двух древних культур: зайсановской, чья история насчитывает от 4000 до 4500 лет, и более молодой, янковской, возраст которой составляет около 2400−2700 лет. Об этом пишет Vl.ru.

Источник: Life.ru

Специалисты продолжают раскопки, чтобы проверить участок перед дальнейшими строительными работами. Это нужно, чтобы возможные археологические памятники не были повреждены техникой.

Культурный слой за годы сильно пострадал из-за инженерных сетей и построек, оставшихся от военных частей. Однако в нижнем песчаном горизонте учёные заметили тёмные пятна — остатки жилища и хозяйственной ямы, созданных древним человеком.

Среди находок оказались большая китовая кость, деревянное пряслице и другие предметы быта. Также в слое янковской культуры нашли шлифованное тесло из чёрного сланца с асимметричным лезвием, похожее на топор.

