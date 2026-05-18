На пляже Владивостока нашли следы двух древних культур

Специалисты продолжают раскопки, чтобы проверить участок перед дальнейшими строительными работами. Это нужно, чтобы возможные археологические памятники не были повреждены техникой.
Культурный слой за годы сильно пострадал из-за инженерных сетей и построек, оставшихся от военных частей. Однако в нижнем песчаном горизонте учёные заметили тёмные пятна — остатки жилища и хозяйственной ямы, созданных древним человеком.
Среди находок оказались большая китовая кость, деревянное пряслице и другие предметы быта. Также в слое янковской культуры нашли шлифованное тесло из чёрного сланца с асимметричным лезвием, похожее на топор.
