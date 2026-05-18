На пляже Владивостока нашли следы двух древних культур

Неожиданное открытие сделали археологи во Владивостоке, исследуя территорию будущего пляжа в районе Патрокла. Здесь были обнаружены следы двух древних культур: зайсановской, чья история насчитывает от 4000 до 4500 лет, и более молодой, янковской, возраст которой составляет около 2400−2700 лет. Об этом пишет Vl.ru.