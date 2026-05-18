Трамп заявил, что отложил запланированный на 19 мая удар США по Ирану

По словам главы государства, в настоящее время ведутся «серьезные переговоры», которые могут привести к соглашению, исключающему наличие у Ирана ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что, несмотря на паузу, американские военные остаются в полной боевой готовности и могут незамедлительно начать полномасштабное наступление, если переговоры с Тегераном не завершатся достижением устраивающей Вашингтон сделки.
— Однако я также распорядился быть готовыми в любой момент приступить к полномасштабному наступлению на Иран в случае, если приемлемое соглашение не будет достигнуто, — подчеркнул президент США.
Недавно США выдвинули Ирану условия для возобновления мирных переговоров. Среди них — требование к Тегерану вывезти и передать Вашингтону 400 килограммов урана. Считается, что большая часть существующих запасов обогащенного урана Ирана находится под обломками ядерного объекта в Исфахане, разрушенного США и Израилем в июне 2025 года.