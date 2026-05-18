Трамп заявил, что отложил запланированный на 19 мая удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил об отсрочке запланированной атаки на Иран, которая должна была состояться 19 мая. Он добавил, что решение было принято по просьбе лидеров Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

По словам главы государства, в настоящее время ведутся «серьезные переговоры», которые могут привести к соглашению, исключающему наличие у Ирана ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что, несмотря на паузу, американские военные остаются в полной боевой готовности и могут незамедлительно начать полномасштабное наступление, если переговоры с Тегераном не завершатся достижением устраивающей Вашингтон сделки.

— Однако я также распорядился быть готовыми в любой момент приступить к полномасштабному наступлению на Иран в случае, если приемлемое соглашение не будет достигнуто, — подчеркнул президент США.

Недавно США выдвинули Ирану условия для возобновления мирных переговоров. Среди них — требование к Тегерану вывезти и передать Вашингтону 400 килограммов урана. Считается, что большая часть существующих запасов обогащенного урана Ирана находится под обломками ядерного объекта в Исфахане, разрушенного США и Израилем в июне 2025 года.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше