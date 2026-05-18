В Волгоградской области третий раз за сутки объявлена угроза атак БПЛА

Вечером 18 мая в Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности. Угроза атак БПЛА действует в регионе уже третий раз за сутки.
Первые сообщения на телефоны жителей стали поступать в начале часа ночи. Опасность сохранялась почти 5 часов. Затем беспилотную опасность объявили около 9 часов утра, но вскоре она была снята.
И вот снова жителям области рассылаются смс с рекомендациями не подходить к окнам и избегать открытых пространств. По сообщениям телеграм-каналов, в Красноармейском районе Волгограда звучит сигнал воздушной тревоги.
