Дети во время игры нашли два артефакта каменного века на востоке Финляндии

На востоке Финляндии пятилетние мальчики нашли два редких артефакта каменного века во время игры на обмелевшем берегу. Мать одного из них обратила внимание на необычные камни и передала их в музей Кайнуу. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила местная государственная вещательная компания Yle.

По словам археолога музея Йоуни Ваананена, такая находка является большой редкостью. Он предположил, что один из обнаруженных предметов является точильным камнем, а второй представляет собой лезвие четырехгранного каменного топора.

Сейчас артефакты находятся на временном хранении в музее Кайнуу — в течение лета их выставят в стеклянной витрине для всеобщего обозрения. Осенью находки планируют передать в Агентство культурного наследия Финляндии.

Финские дети смогли найти древние орудие труда благодаря специфическим погодным условиям: уровень воды в озерах на большей части территории страны нынешней весной оказался чрезвычайно низким, из-за чего обнажились участки берега, обычно погруженные под воду, и открылись древние слои породы.

3 мая археологи из Музея культурной истории в норвежском Осло сообщили, что нашли крупнейший клад эпохи викингов, который состоит почти из трех тысяч серебряных монет и кусочков серебра. Специалисты обнаружили драгоценности в поле неподалеку от города Рена в муниципалитете Амот, их находка датируется серединой XI века.