Дети во время игры нашли два артефакта каменного века на востоке Финляндии

На востоке Финляндии пятилетние мальчики нашли два редких артефакта каменного века во время игры на обмелевшем берегу. Мать одного из них обратила внимание на необычные камни и передала их в музей Кайнуу. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила местная государственная вещательная компания Yle.