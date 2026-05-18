На Ставрополье создадут картинг-клуб для ветеранов СВО

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья поддержат создание картинг-клуба для ветеранов специальной военной операции. Для занятий будет закуплено оборудование и определена площадка, сообщил во время прямой линии губернатор края Владимир Владимиров.
Инициативу создания клуба во время эфира озвучил ветеран специальной военной операции, участник «Кубка Защитников Отечества». Он предложил закупить карты на ручном управлении, чтобы занятия были доступны для бойцов с ограниченными возможностями здоровья.
«Мы должны оказывать всю необходимую поддержку нашим ветеранам СВО. Адаптивный спорт — это в том числе и подспорье в процессе реабилитации. Краевому Минспорта необходимо проработать вопрос приобретения картингов для клуба, а также организации площадки для занятий картингом», — сказал губернатор.
Во время эфира ветеран специальной военной операции также предложил включить картинг в программу «Кубка Защитников Отечества». Один из участников СВО во время прямой линии также поднял вопрос поддержки в рамках социального контракта. Глава Ставрополья отметил, что обратившийся боец получит помощь. Владимиров добавил, что в регионе выделена отдельная квота для ветеранов СВО — до 20% социальных контрактов должны заключаться с участниками специальной военной операции и членами их семей.