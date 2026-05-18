Смета в конце тоннеля

Сейчас метро во многом экономит за счет кадрового дефицита, а также переноса сроков ремонтов и других работ. По данным предприятия, нехватка сотрудников сегодня составляет около 500 человек (в МП трудятся 1,6 тыс. человек). Текучесть кадров в 2025 году оценивалась в 13%, ее удалось сократить за счет индексации зарплат. Председатель комиссии Сергей Пляскин выяснил, что в 2024 году зарплата в метрополитене выросла почти на 40% за счет муниципального бюджета (30%) и самого предприятия (10%), а в 2025-м — еще на 23%.