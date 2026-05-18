Туапсе приходит в себя после атак БПЛА и пожара на НПЗ

Город пережил четыре атаки, местным жителям помогают волонтеры.

Источник: Комсомольская правда

Туапсе восстанавливается после атак беспилотников, из-за которых пострадал морской порт, а на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Подробнее о происходящем рассказали в спецрепортаже RTVI.

Напомним, в апреле и мае город пережил четыре атаки дронов. Пострадали порт и НПЗ. На заводе начался пожар, произошел разлив нефтепродуктов. Два человека официально признаны погибшими. Десятки жителей эвакуировали.

Анна Бережковская живет на улице Кошкиной — ближайшей к заводу. По ее словам, крыши домов покрыты мазутом. Михаил Сурков, тоже живущий рядом, рассказал, что звуки работы ПВО продолжались 2,5 часа.

Волонтер Владимир Фуфин убирает пляжи после разлива нефти. Работа идет с утра до вечера: используют экскаваторы, машины, другую технику. Люди стараются минимизировать выброс в море.

Елена Луговенко из благотворительной организации «Будь рядом» отмывает от мазута животных. Она объясняет, что процесс — стресс для кошек и собак, и некоторые животные царапаются и кусаются. Одного кота с кровотечением экстренно отвезли в клинику. Ветеринар сразу его забрал домой.

