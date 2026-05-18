Финансист Родин подсчитал, какой размер вклада нужен для жизни на проценты

Для того чтобы получать пассивный доход от банковских вкладов, равный прожиточному минимуму, гражданам потребуется около 2,6 миллиона рублей. Для уровня средней зарплаты эта сумма возрастает до 13,2 миллиона рублей, а для желаемого уровня дохода — почти до 23,8 миллиона. Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Родин.
Подсчеты основаны на вкладе сроком на один год со ставкой 9,55 процента годовых и ежемесячной выплатой процентов. Без учета налогов для покрытия прожиточного минимума (20 644 рубля в месяц в 2026 году) потребуется 2 594 010 рублей. Для получения дохода, соответствующего средней зарплате (103 612 рублей в месяц), необходимо иметь около 13 020 000 рублей. А для достижения желаемого дохода (187 250 рублей в месяц) сумма вклада должна составить примерно 23 530 000 рублей.
По словам специалиста, стоит учитывать, что в 2026 году необлагаемая налогом сумма процентов по вкладам составит 160 тысяч рублей в год. Проценты, превышающие этот лимит, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов (или 15 процентов при превышении установленного лимита). Таким образом, реальная сумма, необходимая для поддержания желаемого уровня дохода, будет еще выше.
— Чтобы жить на проценты с вклада, потребуется от 2 до 23,8 миллионов рублей — в зависимости от банка и желаемого уровня дохода. И это без учета инфляции (в 2026 году ожидается около 5,5 процента), которая обесценит сбережения. Чтобы уменьшить необходимую сумму, внимательно изучайте условия банков, используйте надбавки и выбирайте самые выгодные предложения, — передает слова Родина «Прайм».
