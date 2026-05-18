Бывшего топ-менеджера Смартбанка Галкина заочно осудили на 19 лет

Суд в Москве заочно приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего члена совета директоров Смартбанка Александра Галкина, он был признан виновным по делу о причастности к незаконному выводу из страны 126 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Савеловский районный суд города Москвы 18 мая 2026 года признал Галкина Александра Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. “а, б” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ…», — говорится в сообщении.
По данным агентства, бывший топ-менеджер Смартбанка приговорен к 19 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн рублей.
Как писал сайт KP.RU, 15 мая суд в Москве заочно приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева к трем годам лишения свободы. Он был признан виновным в сотрудничестве с «Фондом Карнеги»*. На онлайн-платформе фонда публиковались его статьи о Приднестровье.
*Признан Минюстом иностранным агентом, внесен в список нежелательных в России организаций.