В России обучили нейросеть находить признаки деменции на снимках мозга

Проект OASIS имеет несколько наборов данных, содержащих различное наполнение в плане клинических исследований. Для обучения нейросети использовались наборы OASIS-1 и OASIS-2. Первый содержит данные МРТ 416 человек в возрасте от 18 до 96 лет и включает как здоровых людей, так и пациентов с болезнью Альцгеймера на стадиях от очень легкой до умеренной. Второй включает повторяющиеся во времени МРТ-сканирования 150 пожилых людей от 60 до 96 лет, набор также содержал результаты тестирований на тяжесть деменции MMSE и CDR.