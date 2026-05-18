В США неизвестный с оружием напал на Исламский центр

В США неизвестный мужчина с оружием совершил нападение на Исламский центр. Полиция города Сан-Диего отреагировала на сообщение о стрельбе. Об этом сообщил телеканал NBC 7.
По данным телеканала, на месте инцидента работают специалисты. Информации о жертвах или пострадавших на настоящий момент нет.
Мэр города Тодд Глория сообщил, что осведомлен о происходящем Исламском центре.
Как писал сайт KP.RU, 18 мая в турецком городе Мерсин мужчина открыл стрельбу в ресторане и около заведения. По данным издания Yeni Safak, в результате ЧП погибли шесть человек, восемь получили ранения.
Злоумышленник убил свою бывшую супругу, которая находилась в ресторане, и еще двух людей. Также был открыт огонь по другим посетителям заведения, восемь человек получили ранения. Затем нападавший вышел на улицу и застрелил еще двоих: водителя грузового автомобиля и молодого человека, пасшего скот.