В США неизвестный с оружием напал на Исламский центр

В Исламском центре Сан-Диего произошла стрельба.

Источник: Комсомольская правда

В США неизвестный мужчина с оружием совершил нападение на Исламский центр. Полиция города Сан-Диего отреагировала на сообщение о стрельбе. Об этом сообщил телеканал NBC 7.

По данным телеканала, на месте инцидента работают специалисты. Информации о жертвах или пострадавших на настоящий момент нет.

Мэр города Тодд Глория сообщил, что осведомлен о происходящем Исламском центре.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая в турецком городе Мерсин мужчина открыл стрельбу в ресторане и около заведения. По данным издания Yeni Safak, в результате ЧП погибли шесть человек, восемь получили ранения.

Злоумышленник убил свою бывшую супругу, которая находилась в ресторане, и еще двух людей. Также был открыт огонь по другим посетителям заведения, восемь человек получили ранения. Затем нападавший вышел на улицу и застрелил еще двоих: водителя грузового автомобиля и молодого человека, пасшего скот.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше