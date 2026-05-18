Mash: Блогеру Черкашину грозит депортация из России из-за ошибки в документах

Российский блогер Иван Черкашин, который популяризирует среди молодежи работу на заводе, рассказал, что его планируют депортировать из России и запретить въезд в страну на пять лет из-за ошибки сотрудников миграционных служб. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил Mash.

В 2024 года Черкашин переехал из Казахстана в Санкт-Петербург. В декабре 2025 года ему пришлось выехать из России и заехать обратно, поскольку он не успевал обновить миграционную карту. После этого блогер попытался продлить регистрацию, но его спросили об основаниях этого действия.

— Ваня предъявил трудовой договор, сотрудники сделали вид, что внесли его в базу, но на самом деле этого не сделали. Наоборот, оформили блогера-заводчанина как вновь прибывшего. Попасть в (миграционную службу — прим. «ВМ») он не может из-за очередей, оспорить решение — тоже, — говорится в публикации.

В связи с этим Черкашин попросил специалистов помочь ему, отметив, что любит Россию, хочет продолжать трудиться на заводе в Петербурге и продолжать популяризировать рабочие профессии среди молодежи, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

