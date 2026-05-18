Разработчик ЕГЭ по математике назвал рецепт успешной сдачи экзамена

Эффективно подготовиться к ЕГЭ и успешно сдать экзамен можно и без репетиторов, но нужно начинать подготовку заранее, рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко в рамках проекта «Как поступить» на Радио РБК.
«Ведь есть очень простая вещь, есть очень простой рецепт хорошо сдать ЕГЭ. Начиная с седьмого по профильной, с седьмого класса, заниматься по углубленной программе и делать домашние задания», — рассказал он.
Какой вуз выбрать? Как подготовиться? Как сдать экзамены? Как справиться со стрессом? Отвечаем на вопросы о поступлении в вузы всю неделю с 18 по 24 мая на всех площадках РБК в проекте «Как поступить?». 21 мая в 10:30 в прямом эфире Радио РБК на ваши вопросы о ЕГЭ и ОГЭ ответит глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Присылайте свои вопросы сюда.
Чтобы успешно сдать базовые экзамены, эксперт посоветовал относиться с должным вниманием к каждой теме, которую разбирают на уроках математики. Однако «забегать вперед» по программе не стоит. «Всему свое время. Статистика исследований показывает, что совершенно не нужно гнаться вперед в начальной школе с тем, чтобы лучше сдать ЕГЭ», — добавил он.
Отвечая на вопрос, как сдать экзамен на максимально высокий балл, Ященко сказал: «Заниматься по углубленной программе, делать все домашние задания. А сейчас главное — сдать на тот результат, который ты можешь сдать. Прорешайте те задачи, которые не получаются, чтобы не терять балл».
ЕГЭ в 2026 году в основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, в дополнительный период — с 4 по 25 сентября. Всего сдавать экзамен собираются более 747 тыс. человек, из них свыше 664 тыс. — школьники — выпускники этого года. Самыми востребованными предметами, по данным Минпросвещения, стали профильная математика, информатика и биология.
Расписание экзаменов ЕГЭ 2026.
Расписание экзаменов ЕГЭ 2026.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».