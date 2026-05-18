Два астероида размером с челябинский метеорит пролетят мимо Волгограда

Редкое астрономическое событие — сразу два крупных астероида пройдут в непосредственной близости от Земли 18 и 19 мая. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Оба объекта — 2026 KB и 2026 JH2 — размером около 20 метров каждый. Ученые называют их почти полными близнецами челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года.
ервый астероид, 2026 KB, пройдет на расстоянии около 230 тысяч километров от Земли — максимальное сближение произошло сегодня в 18:15 по московскому времени.
Второй, чуть более крупный — 2026 JH2, приблизится на 91 тысячу километров — это произойдет в 01:00 мск 19 мая. По данным астрономов, такое расстояние — минимальное для объектов подобного размера в 2026 году.
Оба астероида были обнаружены всего за несколько дней до сближения — 10 и 13 мая 2026 года соответственно. Опасности для Земли они не представляют.
Как пояснили в лаборатории, за несколько часов до прохождения изменить траекторию астероидов уже невозможно никакими силами.
Теоретически второй астероид можно разглядеть в полупрофессиональный телескоп — его звездная величина около +12. Однако поймать быстро движущийся объект в объектив крайне непросто.
