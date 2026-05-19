Движение для транспорта ограничат в Московском районе с 20 мая

Ограничения продлятся до конца августа.

Источник: Комсомольская правда

Движение для транспорта ограничат в Московском районе с 20 мая до конца августа. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Ограничения введут из-за реконструкционных работ. Специалисты будут восстанавливать инженерные коммуникации. Работы затронут 7-й Предпортовый проезд и Предпортовую улицу, которая ограничена 3-м и 7-м Предпортовыми проездами.

— Подрядная организация должна также обеспечить безопасность пешеходов на период проведения работ, — уточнили в пресс-службе ГАТИ.

Ознакомиться с полной картой ограничений можно на официальном сайте ГАТИ. Это поможет водителям и пешеходам заранее спланировать свой маршрут и избежать непредвиденных задержек.

Напомним, ранее стало известно, что мост ШМСД через Неву рядом с Финляндским железнодорожным мостом построят к 2030 году. Пять мостов через Неву постоят в Петербурге.