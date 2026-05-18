Неизвестные дроны атаковали иранский остров Кешм в Персидском заливе: подробности

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сработали над островом Кешм, расположенном в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
«В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО. Пока что никаких заявлений со стороны официальных лиц о причинах задействования ПВО в этом регионе сделано не было», — говорится в сообщении.
В свою очередь агентство Tasnim рассказало, что работа иранских систем ПВО на острове Кешм была вызвана атакой неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По данным издания, силы ПВО были активированы для уничтожения вражеских целей. Каких-либо иных подробностей агентство не приводит.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американской армии готовиться к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент в случае, если приемлемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто.