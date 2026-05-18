Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром-медиа» получил права на показ ЧМ-2026 по футболу

«Газпром-медиа холдинг» приобрел права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а матчи будут показаны на телеканалах семейства «Матч». Информацию о сделке подтвердили в холдинге, однако ее стоимость и продавец прав не раскрываются.

«Газпром-медиа холдинг» приобрел права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а матчи будут показаны на телеканалах семейства «Матч». Информацию о сделке подтвердили в холдинге, однако ее стоимость и продавец прав не раскрываются.

Чемпионат мира впервые состоится в расширенном формате. В финальной стадии примут участие 48 сборных, распределенных по 12 группам. Всего организаторы запланировали 104 матча. Игры пройдут в 16 городах, большинство из которых расположены в США. Стартовый матч состоится в Мехико на стадионе «Ацтека», а финал пройдет в Нью-Джерси на арене MetLife Stadium. Кроме того, организаторы намерены впервые провести музыкальное шоу в перерыве финального матча по аналогии с Super Bowl.

Источники «Ъ» на медиарынке предполагают, что права могли быть приобретены не напрямую у FIFA, а через международного посредника. Собеседники издания отмечают, что обычно сделки по таким турнирам заключаются значительно заранее, поскольку вещателям требуется время на подготовку трансляций и рекламных кампаний.

Предыдущий чемпионат мира проходил в Катаре в 2022 году. Тогда права на показ турнира в России приобрели ВГТРК, «Матч ТВ» и «Первый канал».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Гол за два».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше