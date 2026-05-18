«Газпром-медиа» получил права на показ ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира впервые состоится в расширенном формате. В финальной стадии примут участие 48 сборных, распределенных по 12 группам. Всего организаторы запланировали 104 матча. Игры пройдут в 16 городах, большинство из которых расположены в США. Стартовый матч состоится в Мехико на стадионе «Ацтека», а финал пройдет в Нью-Джерси на арене MetLife Stadium. Кроме того, организаторы намерены впервые провести музыкальное шоу в перерыве финального матча по аналогии с Super Bowl.